На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра

Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, сообщили в Минтрансе Крыма.

"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую", — рассказали там.

Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту образовалась в связи с большим числом желающих въехать на полуостров, из-за чего намного больше багажа подлежит проверке. Спасатели на месте раздают автомобилистам воду. К сегодняшнему утру затор сократился, но затем вырос вдвое.