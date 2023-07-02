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2 июля, 11:01

На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра

Минтранс Крыма сообщил об увеличении числа постов досмотра

Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, сообщили в Минтрансе Крыма.

"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую", рассказали там.

Рост очереди на проезд остановлен, ведётся оптимизация досмотровых работ.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться

Пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться

Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту образовалась в связи с большим числом желающих въехать на полуостров, из-за чего намного больше багажа подлежит проверке. Спасатели на месте раздают автомобилистам воду. К сегодняшнему утру затор сократился, но затем вырос вдвое.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Константинов
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