Пробка у Крымского моста к утру воскресенья выросла вдвое

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края вновь увеличился. К утру воскресенья пробка растянулась на шесть километров, а время ожидания составляет около трёх часов, сообщает Минтранс Крыма.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – республика Крым по состоянию на 08:00 — пробка до 6,5 километра, время ожидания до трёх часов", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что на обратном пути затора нет, из Крыма в Краснодарский край проехать можно без проблем.