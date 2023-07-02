Пробка у Крымского моста к утру воскресенья выросла вдвое
Минтранс Крыма: Пробка у Крымского моста выросла до 6,5 километра
Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края вновь увеличился. К утру воскресенья пробка растянулась на шесть километров, а время ожидания составляет около трёх часов, сообщает Минтранс Крыма.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – республика Крым по состоянию на 08:00 — пробка до 6,5 километра, время ожидания до трёх часов", — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве уточнили, что на обратном пути затора нет, из Крыма в Краснодарский край проехать можно без проблем.
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту образовалась накануне. В пиковые часы она достигала девяти километров. На месте дежурят спасатели и раздают водителям и пассажирам воду. Как уточнялось, затор появился в связи с большим числом желающих попасть на полуостров и, как следствие, увеличением количества багажа, подлежащего проверке.
t.me / opershtab23