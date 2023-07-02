МЧС: У Крымского моста пробка увеличилась до 8 км, работает 80 пунктов досмотра
В связи с растущим потоком машин на въезд на Крымский мост на нём были развёрнуты 80 пунктов досмотра. Об этом информирует МЧС России. Днём в воскресенье об увеличении числа постов досмотра сообщал Минтранс.
"В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов", — заявили в МЧС.
В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС продолжают информировать граждан о ближайших кафе и гостиницах и раздают бутилированную питьевую воду. Организовано дежурство спасателей "Кубань-Спас". Согласно последним данным, автомобильная пробка увеличилась до восьми километров.
Напомним, многокилометровая очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась в субботу. В пиковые часы она достигала девяти километров. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды. Затор появился в связи с большим числом желающих попасть на полуостров и, как следствие, увеличением количества багажа, подлежащего проверке. К утру воскресенья пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края выросла вдвое.
МЧС РФ