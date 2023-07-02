МЧС: У Крымского моста пробка увеличилась до 8 км, работает 80 пунктов досмотра

В связи с растущим потоком машин на въезд на Крымский мост на нём были развёрнуты 80 пунктов досмотра. Об этом информирует МЧС России. Днём в воскресенье об увеличении числа постов досмотра сообщал Минтранс.

"В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов", — заявили в МЧС.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС продолжают информировать граждан о ближайших кафе и гостиницах и раздают бутилированную питьевую воду. Организовано дежурство спасателей "Кубань-Спас". Согласно последним данным, автомобильная пробка увеличилась до восьми километров.