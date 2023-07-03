Восстановлено движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом

Полностью восстановлено движение между Херсонской областью и Крымом, нарушенное после удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.

"Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено", — написал Алексеенко в своём телеграм-канале.