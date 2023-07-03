Восстановлено движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом
Полностью восстановлено движение между Херсонской областью и Крымом, нарушенное после удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.
"Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено", — написал Алексеенко в своём телеграм-канале.
Глава правительства региона добавил, что транспортный коридор работает в прежнем режиме. Он поблагодарил строителей за оперативное и качественное восстановление, а также Минстрой РФ — за организацию работ и поддержку.
Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно 22 июня. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что повреждения на мосту оказались серьёзнее, чем ожидалось.
ТАСС / Андрей Рубцов