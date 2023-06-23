Сальдо: Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем мы предполагали
Повреждения на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом оказались серьёзнее, чем ожидалось. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, движение по переправе не откроют ещё 15–20 дней.
"Мост повреждён намного серьёзнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас (в ближайшие 15–20 дней, может, и больше: пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать) непригоден для передвижения", — проинформировал Сальдо в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно 22 июня. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты.
ТАСС / Александр Полегенько