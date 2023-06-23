ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2023, 15:32
4990

Сальдо: Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем мы предполагали

Повреждения на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом оказались серьёзнее, чем ожидалось. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, движение по переправе не откроют ещё 15–20 дней.

"Мост повреждён намного серьёзнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас (в ближайшие 15–20 дней, может, и больше: пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать) непригоден для передвижения", — проинформировал Сальдо в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

Атака на генералитет: Для чего Запад ударил по Чонгарскому мосту
Атака на генералитет: Для чего Запад ударил по Чонгарскому мосту

Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно 22 июня. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты.

BannerImage

ТАСС / Александр Полегенько

Марина Калегина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar