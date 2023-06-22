Атака на генералитет: Для чего Запад ударил по Чонгарскому мосту Основная причина ракетного удара по Чонгарскому мосту: что известно о целях украинского удара по мосту 33578 33578 Последствия обстрела моста между Херсонской областью и Крымом. Обложка © ТАСС / Полегенько Александр

Когда ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту

22 июня около пяти часов утра ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, соединяющему Крым и Чонгарский полуостров в Херсонской области. Это произошло спустя почти двое суток после заявления Сергея Шойгу, который предупреждал Украину об ударах по Крыму, упомянув ракеты Storm Shadow. Киев подтвердил атаку, сказав, что была задействована СБУ. Минтранс Крыма уже отметил, что на восстановление полотна моста потребуется максимум несколько недель.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что ночью был нанесён удар по Чонгарскому мосту. Сейчас проводится экспертиза для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. СМИ сообщают о попадании в автомобильный мост. Пострадавших нет.

Последствия обстрела Чонгарского моста.Фото © T.me / BRIEF

Глава Херсонской области Владимир Сальдо прибыл на Чонгарский мост, чтобы осмотреть повреждения дорожного покрытия и одного из пролётов.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо прибыл на Чонгарский мост. Видео © T.me / Colonelcassad

— Очередное бессмысленное действие киевского режима, которое ничего не решит в СВО, — прокомментировал Сальдо.

Чонгарский мост в Крым: где расположен на карте и чем важен

Чонгарский мост на карте. Инфографика © LIFE

Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Дорога через Чонгарский мост более практична для перевозки военной техники в Запорожскую область. По мосту шло до 70% грузов, поэтому удар представляет угрозу для сухопутного коридора в Крым. Дорога через Армянск — временная мера, так как она длиннее на 100 км.

Какие ракеты применяли ВСУ для удара по Чонгарскому мосту

— Был использован боеприпас от HIMARS. Умная бомба с наземным запуском — планирующая бомба GBU-39/В Small Diameter Bomb (SDB). Её общий вес не превышает 130 кг. Её можно использовать из РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Была информация, что это ракета Storm Shadow. Но в таком случае она бы обрушила пролёт, а там просто повреждение. Потому что боевая часть использованного боеприпаса порядка 100 кг. А у Storm Shadow — почти 500 кг, и разрушения должны были быть значительно серьёзнее, — рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, дальность полёта этого боеприпаса — 150 км. ВСУ могли выстрелить из-под Херсона, пользуясь тем, что городская застройка затрудняет вести контрбатарейную борьбу. А затем поменяли позицию.

Военные эксперты, комментируя маркировку на обломках ракеты, прилетевшей по Чонгарскому мосту, сделали вывод, что это изделие французской компании Matra BAE Dynamics Alenia — ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем, который выпускает в том числе и Storm Shadow.

— Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General), ("многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением"). Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой ракеты Apache, которую ещё называют убийцей взлётно-посадочных полос, — написал Александр Коц в своём паблике.

Обломки ракеты Himars, произведённой французской компанией Matra BAE Dynamics Alenia, найдены около моста. Фото © T.me / Kotsnews

Какие повреждения получил мост в результате ракетного обстрела

ВСУ нанесли удары по двум автомобильным мостам, хотя изначально сообщалось, что второй удар был по железнодорожному.

— Эта атака произошла в пять утра, и сразу все зарубежные СМИ одновременно об этом написали. Можно сделать вывод, что это была спланированная диверсия, которая получила масштабное медийное распространение со всеми вытекающими выводами в ключе "Россия не способна" , "В очередной раз", "Украина молодец" и т.д. Но мы помним и более громкие медийные атаки вроде обстрела Крымского моста, дрон-атаки Москвы, то тут уровень хайпа немного недотягивает. Западу нужны какие-то сообщения, чтобы показать дееспособность Украины, — говорит Леонков.

Кадры удара по Чонгарскому мосту. Видео © T.me / SHOT

Эксперт напоминает, что достаточно вспомнить Антоновский мост, по которому ВСУ стреляли порядка 200 раз и он устоял, а когда отступила Россия и взорвала два пролёта, то Киев до сих пор не может его восстановить. Им выделяют боеприпасы для контрнаступления, но они тратят очень дорогие ракеты на обстрел мостов, которые России починить будет стоить в несколько раз дешевле. Расход ракет на медийку не приносит ВСУ необходимого эффекта. Кремль просто отказался комментировать этот инцидент.

Леонков считает, что таким образом была совершена специальная провокация, чтобы в том числе и "качнуть" наши ресурсы, которые начнут терзать общество вопросами, что ответит на это министр обороны России Сергей Шойгу. Достаточно вспомнить слова американского профессора Элиона Коэна, который сказал, выступая в Польше, что для поражения России не нужно идти маршем на Москву. Нужно всего лишь "убедить россиян, что они проиграли". Именно поэтому Британия, которая сейчас координирует все атаки ВСУ, пытается использовать медийный приём, можно сказать, вдалбливая в сознание граждан РФ, что российские генералы устарели и некомпетентны, высшее командование равнодушно к жизни своих людей.

Благодаря поддержке Запада ВСУ хорошо осведомлены о наличии в воздухе наших самолётов, системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) в районе Крыма и их физическом наличии в воздухе. Идёт прощупывание дыр по фронту, которые не прикрыты ДРЛО.

Что заявляют о сроках восстановления Чонгарского моста и когда начнётся его ремонт

На восстановление Чонгарского моста потребуется максимум несколько недель, заявили в Минтрансе Крыма. По новой схеме движения через пропускной пункт Перекоп проехало уже 100 фур, сообщили в профильном ведомстве. Власти Крыма попросили граждан выбирать маршрут через Армянск, пока идёт обследование конструкций Чонгарского моста.

Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Маршруты движения из города Джанкоя сейчас выглядят так: Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – ПП Армянск; Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – ПП Перекоп.

История Чонгарского моста

Калитка в Крым — получил в своё время в народе ещё одно имя Чонгарский мост. Он был одним из первых проектов улучшения крымской транспортной инфраструктуры Российской империи после присоединения Крыма в 1783 году. На картах 1836-го он уже был обозначен и представлял вторую дорогу наравне с Перекопским перешейком.

Журналист Сергей Мардан напоминает, что во время Крымской войны Чонгарский мост имел важнейшее стратегическое значение для России — по нему осуществлялось снабжение российских войск.

Авторы Елена Ладилова