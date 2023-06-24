ВС РФ уничтожили склад с ракетами Storm Shadow после удара по Чонгарскому мосту
Российские военные 23 июня уничтожили украинский склад с западными ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Это стало ответом на удар ВСУ по мосту через Чонгарский пролив между Херсонской областью и Крымом.
"23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно 22 июня. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что повреждения на мосту оказались серьёзнее, чем ожидалось, поэтому движение по переправе не откроют ещё 15–20 дней.
ТАСС / Станислав Красильников