Минобороны готово предоставить корабли для перевозки автомобилей в Крым
Глава Минтранса Савельев: МО РФ готово дать два корабля для доставки авто в Крым
Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию с пробками на Крымском мосту. По словам главы Минтранса, оборонное ведомство готово предоставить два больших десантных корабля для перевозки автомобилей на полуостров.
"Сегодня утром переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля", — сказал Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
По словам министра, каждый корабль может взять по 40 автомобилей. И если они будут делать по пять рейсов в сутки, то при условии хорошей погоды смогут перевезти до 1000 автомобилей, минуя Крымский мост.
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. Причиной стало большое число желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды, функционирует 80 пунктов досмотра. Тем не менее накануне утром пробка достигла 13 километров.
ТАСС / Юрий Смитюк