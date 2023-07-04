Минобороны готово предоставить корабли для перевозки автомобилей в Крым

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию с пробками на Крымском мосту. По словам главы Минтранса, оборонное ведомство готово предоставить два больших десантных корабля для перевозки автомобилей на полуостров.

"Сегодня утром переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля", — сказал Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

По словам министра, каждый корабль может взять по 40 автомобилей. И если они будут делать по пять рейсов в сутки, то при условии хорошей погоды смогут перевезти до 1000 автомобилей, минуя Крымский мост.