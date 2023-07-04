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Опубликовано 4 июля 2023, 16:12

Минобороны готово предоставить корабли для перевозки автомобилей в Крым

Глава Минтранса Савельев: МО РФ готово дать два корабля для доставки авто в Крым

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию с пробками на Крымском мосту. По словам главы Минтранса, оборонное ведомство готово предоставить два больших десантных корабля для перевозки автомобилей на полуостров.

"Сегодня утром переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля", — сказал Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

По словам министра, каждый корабль может взять по 40 автомобилей. И если они будут делать по пять рейсов в сутки, то при условии хорошей погоды смогут перевезти до 1000 автомобилей, минуя Крымский мост.

Глава Минтранса доложил Путину о километровых пробках на Крымском мосту
Глава Минтранса доложил Путину о километровых пробках на Крымском мосту

Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. Причиной стало большое число желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды, функционирует 80 пунктов досмотра. Тем не менее накануне утром пробка достигла 13 километров.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Никонов
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