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5 июля, 11:15
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Больше не зелёное: Пляжи Анапы заполонили туристы после очищения Чёрного моря

Очевидцы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи в Анапе

Отдыхающие буквально заполонили пляж в Анапе. Судя по кадрам SHOT с места событий, загорать туристам приходится стоя, потому что сидячих мест нет, не говоря уже о лежачих.

Пляж в Анапе 5 июля 2023 года. Видео © SHOT

Тем не менее превращение пляжа в "человейник" не мешает людям получать удовольствие от отдыха. Некоторые беззаботно принимают солнечные ванны, другие купаются по мере возможности.

Россияне массово раскупают билеты на автобусы до Анапы

Россияне массово раскупают билеты на автобусы до Анапы

По всей видимости, люди счастливы шансу наконец сходить на пляжи Анапы. Ранее туристы и местные были лишены этой возможности, поскольку Чёрное море позеленело из-за цветения водорослей. Также там вводили запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения, к которым привели ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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    Arkadiy Fradkin5 июля, 11:41

    море по колено,лягушатник

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