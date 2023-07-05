Больше не зелёное: Пляжи Анапы заполонили туристы после очищения Чёрного моря
Очевидцы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи в Анапе
Отдыхающие буквально заполонили пляж в Анапе. Судя по кадрам SHOT с места событий, загорать туристам приходится стоя, потому что сидячих мест нет, не говоря уже о лежачих.
Пляж в Анапе 5 июля 2023 года. Видео © SHOT
Тем не менее превращение пляжа в "человейник" не мешает людям получать удовольствие от отдыха. Некоторые беззаботно принимают солнечные ванны, другие купаются по мере возможности.
По всей видимости, люди счастливы шансу наконец сходить на пляжи Анапы. Ранее туристы и местные были лишены этой возможности, поскольку Чёрное море позеленело из-за цветения водорослей. Также там вводили запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения, к которым привели ливни, грозы, град и шквалистый ветер.