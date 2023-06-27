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27 июня, 12:32

На пляжах Анапы запретили купаться

На пляжах Анапы введён запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения

Купание на пляжах курортного краснодарского города Анапы временно запрещено. Как заявили в пресс-службе мэрии, ограничения введены на фоне шторма и сильного донного течения.

"27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!" — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлится до 28 июня. Синоптики предупреждают об идущих на регион ливнях, граде, грозе и шквалистом ветре, также возможен подъём уровня рек.

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Ранее туристы в Анапе сняли на видео позеленевшее из-за цветения водорослей Чёрное море. Хотя, по словам отдыхающих, такую неприглядную картину на городских пляжах можно увидеть каждое лето.

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ТАСС / Алексей Зотов

Ирина Фальке
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