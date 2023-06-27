На пляжах Анапы запретили купаться

Купание на пляжах курортного краснодарского города Анапы временно запрещено. Как заявили в пресс-службе мэрии, ограничения введены на фоне шторма и сильного донного течения.

"27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!" — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлится до 28 июня. Синоптики предупреждают об идущих на регион ливнях, граде, грозе и шквалистом ветре, также возможен подъём уровня рек.