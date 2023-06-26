Вильфанд назвал регионы с аномальным понижением температуры в ближайшие дни

В ближайшие дни в Поволжье, Сибири и на Урале ожидается похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в этих регионах опустится на 4–6 °С ниже нормы.

"Низкая температура, аномалии 4–6 градусов на Урале и в Сибирском федеральном округе будут по-прежнему. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях — температура около плюс 13–18 градусов днём и плюс 5–10 градусов ночью. Так до середины недели минимум", — рассказал ТАСС Вильфанд.

В Алтайском крае, Омской области температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до +6... +11 градусов, в Томской области, Хакасии, Туве — до +4... +9. Здесь, по словам учёного, будет устойчиво холодная погода, температура поднимется всего лишь на 2–3 градуса, и то только во второй половине недели. Прохладно будет и в Поволжье.

"Там должно быть теплее, чем в Москве, по климату, но в Чувашии, Удмуртии, Кировской области температура ночью прогнозируется всего лишь + 6... +11 градусов", — заключил Вильфанд.