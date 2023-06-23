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23 июня, 05:00

Составлен рейтинг самых солнечных и дождливых городов России этой весной

"Яндекс.Погода": Весной солнце светило больше всего в Челябинске, Омске и Самаре

Аналитики и метеорологи "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений за весну 2023 года — с марта по май — и составили рейтинг самых солнечных городов России. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Весеннее солнце чаще всего наблюдали жители Челябинска: в среднем на этот период здесь пришлось 60 ясных дней. Следом по числу безоблачных дней идут Омск (57 дней) и Самара (53 дня). Реже всего ясную погоду этой весной наблюдали в Ростове-на-Дону (28 дней за три весенних месяца) и Красноярске (27 дней).

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Сама метеорологическая весна раньше всего началась в двух городах: Волгограде и Ростове-на-Дону. Здесь температура поднялась выше 0 °C ещё в феврале. В марте весну первыми встретили в Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. А наиболее пасмурным второй погодный период года выдался в четырёх городах России: Красноярске (40 дней), Воронеже (36 дней), Новосибирске (33 дня) и Москве (32 дня).

Больше всего дождливых дней было в Ростове-на-Дону (41), Воронеже (30), Москве (28) и Казани (27). При этом меньше всего осадков за эту весну выпало в Челябинске (38 мм). Самым снежным городом, напротив, стал Красноярск. В Москве за весну 2023-го выпали три месячные нормы осадков — 147 мм. Больше — только в Нижнем Новгороде (156 мм) и Ростове-на-Дону (249 мм).

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Рейтинг городов-миллионников по количеству ясных дней весной 2023 года:

  • Челябинск — 63,
  • Омск — 57,
  • Самара — 53,
  • Уфа — 53,
  • Екатеринбург — 48,
  • Пермь — 47,
  • Волгоград — 46,
  • Казань — 40,
  • Санкт-Петербург — 39,
  • Новосибирск — 38,
  • Москва — 35,
  • Нижний Новгород — 34,
  • Воронеж — 30,
  • Ростов-на-Дону — 28,
  • Красноярск — 27.

Рейтинг городов-миллионников по количеству пасмурных дней весной 2023 года:

  • Красноярск — 40,
  • Воронеж — 36,
  • Новосибирск — 33,
  • Москва — 32,
  • Ростов-на-Дону — 31,
  • Санкт-Петербург — 29,
  • Нижний Новгород — 28,
  • Казань — 27,
  • Пермь — 23,
  • Уфа — 22,
  • Самара — 18,
  • Екатеринбург — 18,
  • Омск — 16,
  • Волгоград — 14,
  • Челябинск — 11.
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Ранее терапевт Руслан Тарасенко рассказал, что солнечный удар — опасное явление, которое может настигнуть абсолютно незаметно. Поэтому, прежде чем отдыхать на свежем воздухе в жару, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов. В первую очередь важно закрыть голову с помощью шляпы или кепки.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Юлия Коновалова
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