Составлен рейтинг самых солнечных и дождливых городов России этой весной

Аналитики и метеорологи "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений за весну 2023 года — с марта по май — и составили рейтинг самых солнечных городов России. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Весеннее солнце чаще всего наблюдали жители Челябинска: в среднем на этот период здесь пришлось 60 ясных дней. Следом по числу безоблачных дней идут Омск (57 дней) и Самара (53 дня). Реже всего ясную погоду этой весной наблюдали в Ростове-на-Дону (28 дней за три весенних месяца) и Красноярске (27 дней).

Сама метеорологическая весна раньше всего началась в двух городах: Волгограде и Ростове-на-Дону. Здесь температура поднялась выше 0 °C ещё в феврале. В марте весну первыми встретили в Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. А наиболее пасмурным второй погодный период года выдался в четырёх городах России: Красноярске (40 дней), Воронеже (36 дней), Новосибирске (33 дня) и Москве (32 дня).

Больше всего дождливых дней было в Ростове-на-Дону (41), Воронеже (30), Москве (28) и Казани (27). При этом меньше всего осадков за эту весну выпало в Челябинске (38 мм). Самым снежным городом, напротив, стал Красноярск. В Москве за весну 2023-го выпали три месячные нормы осадков — 147 мм. Больше — только в Нижнем Новгороде (156 мм) и Ростове-на-Дону (249 мм).

Рейтинг городов-миллионников по количеству ясных дней весной 2023 года: Челябинск — 63,

Омск — 57,

Самара — 53,

Уфа — 53,

Екатеринбург — 48,

Пермь — 47,

Волгоград — 46,

Казань — 40,

Санкт-Петербург — 39,

Новосибирск — 38,

Москва — 35,

Нижний Новгород — 34,

Воронеж — 30,

Ростов-на-Дону — 28,

Красноярск — 27.

Рейтинг городов-миллионников по количеству пасмурных дней весной 2023 года: Красноярск — 40,

Воронеж — 36,

Новосибирск — 33,

Москва — 32,

Ростов-на-Дону — 31,

Санкт-Петербург — 29,

Нижний Новгород — 28,

Казань — 27,

Пермь — 23,

Уфа — 22,

Самара — 18,

Екатеринбург — 18,

Омск — 16,

Волгоград — 14,

Челябинск — 11.