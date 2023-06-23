Составлен рейтинг самых солнечных и дождливых городов России этой весной
"Яндекс.Погода": Весной солнце светило больше всего в Челябинске, Омске и Самаре
Аналитики и метеорологи "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений за весну 2023 года — с марта по май — и составили рейтинг самых солнечных городов России. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.
Весеннее солнце чаще всего наблюдали жители Челябинска: в среднем на этот период здесь пришлось 60 ясных дней. Следом по числу безоблачных дней идут Омск (57 дней) и Самара (53 дня). Реже всего ясную погоду этой весной наблюдали в Ростове-на-Дону (28 дней за три весенних месяца) и Красноярске (27 дней).
Сама метеорологическая весна раньше всего началась в двух городах: Волгограде и Ростове-на-Дону. Здесь температура поднялась выше 0 °C ещё в феврале. В марте весну первыми встретили в Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. А наиболее пасмурным второй погодный период года выдался в четырёх городах России: Красноярске (40 дней), Воронеже (36 дней), Новосибирске (33 дня) и Москве (32 дня).
Больше всего дождливых дней было в Ростове-на-Дону (41), Воронеже (30), Москве (28) и Казани (27). При этом меньше всего осадков за эту весну выпало в Челябинске (38 мм). Самым снежным городом, напротив, стал Красноярск. В Москве за весну 2023-го выпали три месячные нормы осадков — 147 мм. Больше — только в Нижнем Новгороде (156 мм) и Ростове-на-Дону (249 мм).
Рейтинг городов-миллионников по количеству ясных дней весной 2023 года:
- Челябинск — 63,
- Омск — 57,
- Самара — 53,
- Уфа — 53,
- Екатеринбург — 48,
- Пермь — 47,
- Волгоград — 46,
- Казань — 40,
- Санкт-Петербург — 39,
- Новосибирск — 38,
- Москва — 35,
- Нижний Новгород — 34,
- Воронеж — 30,
- Ростов-на-Дону — 28,
- Красноярск — 27.
Рейтинг городов-миллионников по количеству пасмурных дней весной 2023 года:
- Красноярск — 40,
- Воронеж — 36,
- Новосибирск — 33,
- Москва — 32,
- Ростов-на-Дону — 31,
- Санкт-Петербург — 29,
- Нижний Новгород — 28,
- Казань — 27,
- Пермь — 23,
- Уфа — 22,
- Самара — 18,
- Екатеринбург — 18,
- Омск — 16,
- Волгоград — 14,
- Челябинск — 11.
Ранее терапевт Руслан Тарасенко рассказал, что солнечный удар — опасное явление, которое может настигнуть абсолютно незаметно. Поэтому, прежде чем отдыхать на свежем воздухе в жару, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов. В первую очередь важно закрыть голову с помощью шляпы или кепки.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин