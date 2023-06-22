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21 июня, 21:32

Синоптик предупредил о канонаде гроз и возможном граде в Москве в конце июня

В Москве за последнюю неделю июня осадков выпадет больше, чем за весь месяц

В Москве за последнюю неделю июня осадков выпадет больше, чем за весь месяц, — до 30 миллиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В целом до конца месяца в осадкомеры столицы попадёт около 25–30 миллиметров. Сейчас "в копилке" всего 19 миллиметров. Месячная норма осадков в июне — 77 миллиметров", — сказал синоптик.

По его словам, 22 июня в столице обойдётся без значительных осадков, а в области местами пройдут первые дожди. А уже 23-го числа над Москвой появятся кучево-дождевые облака высотой 11 тысяч метров, уходящие в нижнюю стратосферу, и пройдут ливни, интенсивность которых составит 7–12 миллиметров, "или около одного ведра дождевой воды на квадратный метр улиц, с 80-процентной вероятностью прогремит канонада гроз, местами даже не исключён град, порывы ветра будут достигать 10–15 метров в секунду, дневная температура останется в норме, +20…, +25 °C".

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А ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о высоком УФ-индексе в ряде регионов России. Речь идёт о Центральном федеральном округе, а также о некоторых регионах Южного федерального округа, Северного Кавказа, Урала и Поволжья.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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