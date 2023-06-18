"Редко это бывает": Солнце во многих регионах России станет опасным

В ближайшие дни высокий уровнь ультрафиолетового излучения ожидается в Центральном федеральном округе, а также в некоторых регионах Южного федерального округа, Северного Кавказа, Урала и Поволжья. Об этом предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку в Центральном федеральном округе солнечная погода и воздух чистый, нет облаков, ультрафиолетовый индекс составляет пять-шесть единиц (из 12 возможных. — Прим. Лайфа). Редко это бывает, и это опасно", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".

По словам специалиста, индекс ультрафиолетового излучения в Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях будет достигать семи единиц, в Подмосковье — шести. А в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — от семи до девяти единиц соответственно.

Вильфанд подчеркнул, что при высоком индексе необходима повышенная защита. Так, рекомендовано носить одежду с длинными рукавами, надевать головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом, а в полуденные часы следует находиться в помещении.