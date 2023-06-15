Названы российские курорты, где уже прогрелось море

Температурные показатели во многих российских регионах резко пошли вверх. Прогревается не только воздух, но и морская вода на популярных курортах страны. В каких южных регионах уже начался пляжный сезон, рассказал газете "Вечерняя Москва" синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин.

Сейчас на курортах Чёрного моря (в Краснодарском крае и Крыму) вода прогрелась практически до 21–23 градусов. Подобные цифры можно увидеть в Туапсе и Сочи — при такой температуре можно вполне устраивать заплывы и комфортно проводить свой отдых.

В последующие дни столбики термометров в этих регионах будут держаться в районе 22–28 градусов, а Чёрное море продолжит прогреваться, отметил метеоролог.

"Единственное, что может иногда влиять на температуру воды, — это подводные течения, которые из глубин водоёма будут поднимать более холодные пласты воды, охлаждая верхнюю поверхность моря", — подытожил Ильин.