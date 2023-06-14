Синоптик предупредил о риске новых подтоплений в ряде районов Кубани

Сложная погода в Краснодарском крае ожидается до конца недели, в бассейне реки Кубань прогнозируется подтопление территорий. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"14 и 15 июня в связи с интенсивными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается достижение опасных отметок. Это значит, что прогнозируется подтопление территорий... Это опасная ситуация, сложная погода до конца недели, как минимум", — сказал синоптик в беседе с РИА "Новости".