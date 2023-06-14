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14 июня, 04:27

Вышедшая из берегов река Мацеста смывает автомобили на сочинских улицах

В Сочи из-за ливня река Мацеста вышла из берегов и затопила улицы

Из-за сильных ливней в Сочи река Мацеста в Хостинском районе вышла из берегов и затопила улицы. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате ЧП оказались подтоплены автомобили и придомовые территории.

В Сочи из-за ливня река Мацеста вышла из берегов и затопила улицы. Видео © t.me / Оперативный штаб — Краснодарский край

"В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. В результате произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах", — заявили в оперштабе.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили буквально плывут по затопленным улицам. Данных о пострадавших и нанесённом ущербе пока нет.

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Ранее в Северной Осетии спасли 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет во время ливня. Пассажиры смогли выбраться из микроавтобуса, однако добраться до дорожного полотна не получалось из-за сильного потока воды. Одна из пассажирок погибла.

Обложка ©

t.me / Оперативный штаб — Краснодарский край

Оксана Попова
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