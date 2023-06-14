Вышедшая из берегов река Мацеста смывает автомобили на сочинских улицах
В Сочи из-за ливня река Мацеста вышла из берегов и затопила улицы
Из-за сильных ливней в Сочи река Мацеста в Хостинском районе вышла из берегов и затопила улицы. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате ЧП оказались подтоплены автомобили и придомовые территории.
В Сочи из-за ливня река Мацеста вышла из берегов и затопила улицы. Видео © t.me / Оперативный штаб — Краснодарский край
"В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. В результате произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах", — заявили в оперштабе.
На опубликованных кадрах видно, что автомобили буквально плывут по затопленным улицам. Данных о пострадавших и нанесённом ущербе пока нет.
Ранее в Северной Осетии спасли 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет во время ливня. Пассажиры смогли выбраться из микроавтобуса, однако добраться до дорожного полотна не получалось из-за сильного потока воды. Одна из пассажирок погибла.