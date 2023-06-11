Два района во Львовской области на западе Украины утопают из-за обильных осадков. Как сообщил губернатор региона Максим Козицкий, из некоторых населённых пунктов эвакуировано порядка 100 человек.

Во Львовской области ливни вызвали масштабные наводнения. Видео © Telegram / Львiв 24/7

"Из-за мощных проливных дождей, которые прошли вчера, и разлива горных рек пострадали два района нашей области — Дрогобычский и Стрыйский", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил Козицкий, в посёлке Сходница (Дрогобычский район) уровень воды в одноимённой реке поднялся на полтора метра, в итоге подтоплено около 100 домов, также повреждено пять мостов. Из-за наводнения в населённом пункте также теперь нет газо- и водоснабжения. В Стрыйском же районе подтопило дороги в двух посёлках, заключил он.