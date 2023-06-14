Курорты Чехии разоряются без российских туристов
Курорты Чехии понесли большие убытки из-за отсутствия российских туристов
Чешские курорты переживают не самые лучшие времена. Из-за отсутствия российских туристов многие лишились доходов, а некоторые и вовсе разорились. Об этом пишет france24.com со ссылкой на директора государственного агентства CzechTourism Яна Хергета.
Согласно подсчётам портала, в среднем житель Чехии в день тратит около 700 крон (32 доллара), в то время как россияне гуляют на полную катушку и готовы отдавать более трёх с половиной тысяч крон. В последние годы количество желающих посетить страну всё меньше. Так, в 2019 году на курортах было зафиксировано 880 тысяч посетителей, после чего из-за пандемии коронавируса число уменьшилось до 500 тысяч. В прошлом году количество туристов вновь выросло до 840 тысяч, однако иностранных клиентов среди них оказалось намного меньше. За 2019–2022 годы число упало с 400 тысяч до менее 300 тысяч, а количество российских путешественников — с 61 тысячи до нескольких тысяч посетителей.
"Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад", — подчеркнул Хергет.
Чтобы как-то исправить ситуацию, "Чехтуризм" планирует привлечь клиентов с Ближнего Востока и из стран бывшего Советского Союза, в том числе из Азербайджана и Казахстана. По словам Хергета, стране нужно компенсировать падение числа российских туристов, потому что очевидно, что они не вернутся.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на многие препятствия. Наших соотечественников не пугают даже отсутствие прямого авиасообщения и приостановка упрощённого визового режима.
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