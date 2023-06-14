Курорты Чехии разоряются без российских туристов

Согласно подсчётам портала, в среднем житель Чехии в день тратит около 700 крон (32 доллара), в то время как россияне гуляют на полную катушку и готовы отдавать более трёх с половиной тысяч крон. В последние годы количество желающих посетить страну всё меньше. Так, в 2019 году на курортах было зафиксировано 880 тысяч посетителей, после чего из-за пандемии коронавируса число уменьшилось до 500 тысяч. В прошлом году количество туристов вновь выросло до 840 тысяч, однако иностранных клиентов среди них оказалось намного меньше. За 2019–2022 годы число упало с 400 тысяч до менее 300 тысяч, а количество российских путешественников — с 61 тысячи до нескольких тысяч посетителей.