Россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на все препятствия

Туроператоры сообщают о росте интереса россиян к поездкам в Европу, несмотря на такие препятствия, как отсутствие прямого авиасообщения и приостановка упрощённого визового режима. Об этом рассказал ‎вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тысяч виз, включая многоразовые. Речь идёт о 17 странах, которые выдают документы", — цитируют его "Известия".

Самые популярные у российских туристов страны — это Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия. Также Горин отметил востребованность у граждан РФ такого направления, как Израиль.