Россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на все препятствия
Вице-президент РСТ Горин сообщил о росте интереса россиян к поездкам в Европу
Туроператоры сообщают о росте интереса россиян к поездкам в Европу, несмотря на такие препятствия, как отсутствие прямого авиасообщения и приостановка упрощённого визового режима. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тысяч виз, включая многоразовые. Речь идёт о 17 странах, которые выдают документы", — цитируют его "Известия".
Самые популярные у российских туристов страны — это Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия. Также Горин отметил востребованность у граждан РФ такого направления, как Израиль.
Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС приостановил соглашение об упрощённом визовом режиме для россиян. Так, теперь визовый сбор для граждан РФ вырос с 35 до 80 евро, также путешественникам нужно предоставлять дополнительные документы, время оформления их увеличилось, а правила выдачи многократных виз ужесточили. Кроме того, ряд стран ЕС — Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия — запретили въезд россиянам через внешнюю границу Евросоюза с целью туризма.
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