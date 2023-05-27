В МИД Турции нашли виноватого в снижении туристического потока из России
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Калычдароглу распугал туристов из РФ
Турция может окончательно потерять российских туристов, так как призывы оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу присоединиться к санкциям против Москвы отпугивают россиян. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью каналу NTV.
Дипломат уверен, что именно Кылычдароглу виноват в спаде российского спроса на отдых в Турции. Турция лишилась более миллиона туристов из России, и всё из-за "безответственных заявлений" лидера оппозиции по поводу рестрикций Запада в отношении Москвы.
"В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений", — приводит агентство слова дипломата.
Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. При этом последний обвинил соперника в том, что тот "ориентируется на Россию, в дверь которой, склонившись, скребётся", и заявил о необходимости Анкаре присоединиться к антироссийским санкциям.
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