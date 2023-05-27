В МИД Турции нашли виноватого в снижении туристического потока из России

Турция может окончательно потерять российских туристов, так как призывы оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу присоединиться к санкциям против Москвы отпугивают россиян. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью каналу NTV.

Дипломат уверен, что именно Кылычдароглу виноват в спаде российского спроса на отдых в Турции. Турция лишилась более миллиона туристов из России, и всё из-за "безответственных заявлений" лидера оппозиции по поводу рестрикций Запада в отношении Москвы.

"В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений", — приводит агентство слова дипломата.