СМИ узнали, кого поддержит кандидат в президенты Турции, ставший третьим в I туре
Hürriyet: Экс-кандидат в президенты Оган поддержит Эрдогана во II туре выборов
Синан Оган. Обложка © ТАСС / DPA / Shabtai Gold
Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, который в первом туре выборов набрал более пяти процентов голосов, намерен объявить о поддержке действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Об этом сообщает газета Hürriyet cо ссылкой на источники.
"Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов", — отмечает близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.
По его словам, Оган не хочет поддерживать оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу, так как тот "поддерживает террористические организации". Также Сельви уточняет, что Оган не просто поддержит президента, а огласит пункты, которые они обсуждали.
"Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи конституции. Недопущение попыток убрать из конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом", — пишет обозреватель.
Помимо этого, в список входят большая гибкость в политике процентных ставок и развитие экономической политики в соответствии с международными рынками.
Ранее эксперт по Турции Яшар Ниязбаев заявил, что Эрдогану придётся ужесточить риторику ради победы во втором туре и очаровывать националистов. По его мнению, исход голосования зависит как раз от того, как поведёт себя аудитория, проголосовавшая за Синана Огана — турецкого политика азербайджанского происхождения, представителя правого избирательного альянса Ata (Альянса Ататюрка), который набрал 5,2% голосов.
Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая, победит кандидат, набравший большинство голосов. Ранее Эрдоган заверил, что не собирается выдвигаться на третий срок, а его соперник Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции в случае победы на выборах.