СМИ узнали, кого поддержит кандидат в президенты Турции, ставший третьим в I туре

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, который в первом туре выборов набрал более пяти процентов голосов, намерен объявить о поддержке действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Об этом сообщает газета Hürriyet cо ссылкой на источники.

"Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов", — отмечает близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.

По его словам, Оган не хочет поддерживать оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу, так как тот "поддерживает террористические организации". Также Сельви уточняет, что Оган не просто поддержит президента, а огласит пункты, которые они обсуждали.

"Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи конституции. Недопущение попыток убрать из конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом", — пишет обозреватель.

Помимо этого, в список входят большая гибкость в политике процентных ставок и развитие экономической политики в соответствии с международными рынками.