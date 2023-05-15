Регион

Уведомления отключены

15 мая, 16:05

Эрдогану ради победы придётся очаровывать националистов, предупредил эксперт

Эксперт по Турции Ниязбаев: Эрдогану придётся ужесточить риторику ради победы

Результаты второго тура президентских выборов в Турции зависят от того, как поведёт себя аудитория, проголосовавшая за Синана Огана — турецкого политика азербайджанского происхождения, представителя правого избирательного альянса Ata, набравшего 5,2% голосов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал главный редактор МК в Турции и автор канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

По его словам, Синан Оган транслировал националистические ценности, что для турецкого общества весьма непривычно. Тем удивительней его результат — никто не прогнозировал, что он окажется на третьем месте. И теперь, чтобы привлечь на свою сторону электорат Огана, от кандидатов потребуется сменить риторику и жёстче высказываться в том числе в отношении беженцев — это понравится избирателям альянса Ata.

"До этого основными мотивами выступлений кандидатов была помощь пострадавшим от землетрясений, много говорилось о социальных вопросах. Правящая партия попутно показывала всю мощь турецкого военно-промышленного комплекса. Но сейчас, за эти две недели, как мне кажется, риторика очень сильно изменится и будут вещать совсем о других вопросах", — предположил собеседник Лайфа.

В контексте правой риторики, по словам Ниязбаева, Кылычдароглу в прошлую кампанию был более ярким, обещал, что в течение двух лет выдворит из страны всех сирийцев. Эрдоган подобных обещаний не давал, но если он позволит себе заигрывания с этой темой, то определённо победит, считает эксперт: всё-таки по количеству голосов мяч оказался на его стороне и даже половина электората Синана Огана принесёт ему лидерство.

"Учитывая, что у Эрдогана всё-таки была высокая поддержка, мне кажется, что шансы на победу у него выше, чем у Кылычдароглу", добавил Яшар Ниязбаев.

"Независимый президент не нужен": В ГД допустили провокации Запада в случае победы Эрдогана

"Независимый президент не нужен": В ГД допустили провокации Запада в случае победы Эрдогана

Как уже писал Лайф, по итогам обработки всех бюллетеней первого этапа выборов президента Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его соперник получил лишь 45%. Второй тур голосования пройдёт 28 мая. Кстати, тысячи сторонников действующего президента уже решили выказать ему поддержку и вышли на улицы Анкары и Стамбула. К слову, российские политологи также отметили, что для нашей страны победа Эрдогана будет намного выгоднее.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Комментарии Лайфу
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров