Эрдогану ради победы придётся очаровывать националистов, предупредил эксперт

Результаты второго тура президентских выборов в Турции зависят от того, как поведёт себя аудитория, проголосовавшая за Синана Огана — турецкого политика азербайджанского происхождения, представителя правого избирательного альянса Ata, набравшего 5,2% голосов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал главный редактор МК в Турции и автор канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

По его словам, Синан Оган транслировал националистические ценности, что для турецкого общества весьма непривычно. Тем удивительней его результат — никто не прогнозировал, что он окажется на третьем месте. И теперь, чтобы привлечь на свою сторону электорат Огана, от кандидатов потребуется сменить риторику и жёстче высказываться в том числе в отношении беженцев — это понравится избирателям альянса Ata.

"До этого основными мотивами выступлений кандидатов была помощь пострадавшим от землетрясений, много говорилось о социальных вопросах. Правящая партия попутно показывала всю мощь турецкого военно-промышленного комплекса. Но сейчас, за эти две недели, как мне кажется, риторика очень сильно изменится и будут вещать совсем о других вопросах", — предположил собеседник Лайфа.

В контексте правой риторики, по словам Ниязбаева, Кылычдароглу в прошлую кампанию был более ярким, обещал, что в течение двух лет выдворит из страны всех сирийцев. Эрдоган подобных обещаний не давал, но если он позволит себе заигрывания с этой темой, то определённо победит, считает эксперт: всё-таки по количеству голосов мяч оказался на его стороне и даже половина электората Синана Огана принесёт ему лидерство.