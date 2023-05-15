Опубликованы результаты выборов президента Турции после обработки 100% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчёта голосов на выборах главы государства. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов. Такие данные публикует государственный телеканал TRT.

Третье место занял Синан Оган от альянса Ata (5,22%). Снявший свою кандидатуру Мухаррем Индже получил 0,43% голосов, Центризбирком Турции считает их действительными. Так как ни один из выдвиженцев на пост президента не набрал 50% голосов, состоится второй тур. Голосование пройдёт 28 мая.