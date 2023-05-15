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15 мая, 05:20

Опубликованы результаты выборов президента Турции после обработки 100% бюллетеней

Президент Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчёта голосов на выборах главы государства. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов. Такие данные публикует государственный телеканал TRT.

Третье место занял Синан Оган от альянса Ata (5,22%). Снявший свою кандидатуру Мухаррем Индже получил 0,43% голосов, Центризбирком Турции считает их действительными. Так как ни один из выдвиженцев на пост президента не набрал 50% голосов, состоится второй тур. Голосование пройдёт 28 мая.

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Ранее Лайф писал, что тысячи сторонников Эрдогана вышли поддержать его на улицы Анкары и Стамбула. Участники акции выкрикивали лозунги в знак признательности, размахивали турецкими флагами и даже запускали салюты в честь политика.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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