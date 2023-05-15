Сторонники Эрдогана вышли на стихийные митинги в Стамбуле и Анкаре

Тысячи людей вышли на улицы Анкары и Стамбула, чтобы поддержать действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на то что официальные итоги выборов не озвучены, многие уже начали праздновать победу своего фаворита.

Тысячи сторонников Эрдогана вышли поддержать его на улицы Анкары. Видео © Twitter / ebubeki / enbursahaber

В социальных сетях появились кадры, где тысячи людей вышли на стихийный митинг в знак поддержки Эрдогана. Они выкрикивают лозунги в знак признательности, размахивают турецкими флагами, а самые смелые даже запускают салюты в его честь.

По последним данным ЦИК, после вскрытия 91,93% бюллетеней действующий президент Эрдоган набирает 49,49%. Единый кандидат в президенты от оппозиции лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — 44,79%.