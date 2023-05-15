Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, лидирует по итогам состоявшихся 14 мая президентских выборов в Турции. В ходе обращения к сторонникам на митинге в Анкаре он также выразил надежду на победу.

"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем. <…> Мы верим в то, что сможем набрать свыше 50% голосов по итогам первого тура выборов", — произнёс Эрдоган.

Он также подчеркнул, что пока идёт подсчёт бюллетеней избирателей, которые голосовали за рубежом. По оценке Эрдогана, для подведения итогов этих выборов высшей избирательной комиссии понадобится "немного больше времени".