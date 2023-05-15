Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Эрдоган заявил, что "с явным отрывом" лидирует на прошедших выборах в Турции
Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, лидирует по итогам состоявшихся 14 мая президентских выборов в Турции. В ходе обращения к сторонникам на митинге в Анкаре он также выразил надежду на победу.
"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем. <…> Мы верим в то, что сможем набрать свыше 50% голосов по итогам первого тура выборов", — произнёс Эрдоган.
Он также подчеркнул, что пока идёт подсчёт бюллетеней избирателей, которые голосовали за рубежом. По оценке Эрдогана, для подведения итогов этих выборов высшей избирательной комиссии понадобится "немного больше времени".
Напомним, 14 мая в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем не было выявлено. В данный момент идёт подсчёт голосов.
ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN