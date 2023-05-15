"Ночь будет бессонной": Кылычдароглу призвал сторонников не покидать избирательные участки
Кылычдароглу призвал не покидать избирательные участки из-за подмены голосов
При итоговом подсчёте голосов на прошедших 14 мая в Турции выборах президента может произойти фальсификация. Чтобы избежать неправомерных манипуляций, нужно оставаться на избирательных участках, заявил единый кандидат в президенты от оппозиции лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
"Предстоящая ночь будет бессонной. Наши представители и уполномоченные на избирательных участках не должны их покидать. Призываю ЦИК: вы обязаны обеспечить поступление в [электронную] систему данных о голосовании в провинциях", — написал Кылычдароглу в "Твиттере".
Кылычдароглу считает, что манипуляции с голосами уже были допущены, в результате чего количество голосов снизилось с изначальных 60% до 50%. Оппозиция утверждает, что на президентских выборах в Турции победил их кандидат.
Ранее Лайф писал, что разрыв между Эрдоганом и лидером оппозиции на выборах сократился после вскрытия 2/3 урн. Эрдоган набирает 51,23% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 43,05%. Напомним, 14 мая в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено.
Flickr / Latvian Foreign Ministry