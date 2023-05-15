"Ночь будет бессонной": Кылычдароглу призвал сторонников не покидать избирательные участки

При итоговом подсчёте голосов на прошедших 14 мая в Турции выборах президента может произойти фальсификация. Чтобы избежать неправомерных манипуляций, нужно оставаться на избирательных участках, заявил единый кандидат в президенты от оппозиции лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

"Предстоящая ночь будет бессонной. Наши представители и уполномоченные на избирательных участках не должны их покидать. Призываю ЦИК: вы обязаны обеспечить поступление в [электронную] систему данных о голосовании в провинциях", — написал Кылычдароглу в "Твиттере".

Кылычдароглу считает, что манипуляции с голосами уже были допущены, в результате чего количество голосов снизилось с изначальных 60% до 50%. Оппозиция утверждает, что на президентских выборах в Турции победил их кандидат.