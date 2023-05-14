Разрыв между Эрдоганом и лидером оппозиции на выборах сократился

Президент Турции Тайип Эрдоган по-прежнему лидирует на выборах главы государства после вскрытия 69% урн для голосования. Об этом сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на данные ЦИК.

Согласно информации Центризбиркома, пока Эрдоган набирает 51,23% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 43,05%. Таким образом, разрыв между их результатами продолжает сокращаться. Если у лидера будет меньше 50%, ЦИК назначит второй тур выборов.