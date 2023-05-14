Разрыв между Эрдоганом и лидером оппозиции на выборах сократился
Эрдоган оставил за собой лидерство на выборах президента после вскрытия 2/3 урн
Президент Турции Тайип Эрдоган по-прежнему лидирует на выборах главы государства после вскрытия 69% урн для голосования. Об этом сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на данные ЦИК.
Согласно информации Центризбиркома, пока Эрдоган набирает 51,23% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 43,05%. Таким образом, разрыв между их результатами продолжает сокращаться. Если у лидера будет меньше 50%, ЦИК назначит второй тур выборов.
Напомним, сегодня вечером в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.
EPA / UMIT BEKTAS