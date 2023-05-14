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14 мая, 17:12

Эрдоган лидирует в первом туре выборов после обработки 43% голосов

Нынешний лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в первом туре выборов после 43,66% вскрытых урн, сообщает TRT Haber.

По данным телеканала, Эрдоган набирает 52,54%, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — 41,55% голосов. Если по итогам голосования ни один кандидат не наберёт 50% голосов, то состоится второй тур.

Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана

Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана

Ранее Лайф сообщал, что в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.

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Telegram / RTErdogan

Наталья Исакова
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