Эрдоган лидирует в первом туре выборов после обработки 43% голосов

По данным телеканала, Эрдоган набирает 52,54%, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — 41,55% голосов. Если по итогам голосования ни один кандидат не наберёт 50% голосов, то состоится второй тур.

Ранее Лайф сообщал, что в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.