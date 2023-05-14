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14 мая, 16:26

Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана

Партия Эрдогана получает 348 мест в парламенте после обработки 15% голосов

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получает 348 мест из 600 в парламенте, сообщает CNN Turk, ссылаясь на данные ЦИК республики после подсчёта 15% голосов.

Народно-республиканская партия (НРП) главного соперника Эрдогана — 74-летнего Кемаля Кылычдароглу — получает 133 места в парламенте. Так, ПСР вместе с союзным ей "Республиканским альянсом" и еще трёх партий пока может рассчитывать на около 400 мест, а оппозиция — на 180 мест.

Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Ранее Лайф сообщал, что в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.

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ТАСС / Андрей Палария

Наталья Исакова
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