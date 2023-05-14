Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана
Партия Эрдогана получает 348 мест в парламенте после обработки 15% голосов
Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получает 348 мест из 600 в парламенте, сообщает CNN Turk, ссылаясь на данные ЦИК республики после подсчёта 15% голосов.
Народно-республиканская партия (НРП) главного соперника Эрдогана — 74-летнего Кемаля Кылычдароглу — получает 133 места в парламенте. Так, ПСР вместе с союзным ей "Республиканским альянсом" и еще трёх партий пока может рассчитывать на около 400 мест, а оппозиция — на 180 мест.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.
ТАСС / Андрей Палария