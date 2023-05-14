Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получает 348 мест из 600 в парламенте, сообщает CNN Turk, ссылаясь на данные ЦИК республики после подсчёта 15% голосов.

Народно-республиканская партия (НРП) главного соперника Эрдогана — 74-летнего Кемаля Кылычдароглу — получает 133 места в парламенте. Так, ПСР вместе с союзным ей "Республиканским альянсом" и еще трёх партий пока может рассчитывать на около 400 мест, а оппозиция — на 180 мест.