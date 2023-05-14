Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в день выборов главы государства 14 мая раздал детям деньги на избирательном участке. Видео опубликовал израильский журналист Амичай Штайн.
Эрдоган в день выборов президента раздал детям деньги на избирательном участке. Видео © Twitter / Amichai Stein
На участке в Стамбуле для охраны Эрдогана было приглашено много военных. На крыше школы, где проходило голосование, на время прибытия действующего президента были выставлены спецназовцы. Причём избирателей на участок не пускали, пока там находился Эрдоган.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции стартовало голосование на президентских выборах. Претендентов на пост главы государства трое, но главная гонка ожидается между Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу, который вокруг себя объединил оппозицию. Возможность определить будущее страны у местных жителей будет до 17:00.
Twitter / Amichai Stein