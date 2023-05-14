Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в день выборов главы государства 14 мая раздал детям деньги на избирательном участке. Видео опубликовал израильский журналист Амичай Штайн.

Эрдоган в день выборов президента раздал детям деньги на избирательном участке. Видео © Twitter / Amichai Stein

На участке в Стамбуле для охраны Эрдогана было приглашено много военных. На крыше школы, где проходило голосование, на время прибытия действующего президента были выставлены спецназовцы. Причём избирателей на участок не пускали, пока там находился Эрдоган.