Эрдоган рассказал, как проходят выборы в Турции

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят без инцидентов, сообщил журналистам нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"По имеющимся у нас данным, выборы проходят без проблем. Надеюсь, что они пойдут на пользу демократии", — сказал он журналистам после голосования на избирательном участке в Стамбуле.

К слову, соперник Эрдогана — 74-летний Кемаль Кылычдароглу — тоже уже проголосовал на участке в Анкаре. По данным экзитполов, в стране ожидается рекордная явка в районе 80–90%. Первичные результаты будут уже 14 мая вечером.