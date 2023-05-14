Эрдоган рассказал, как проходят выборы в Турции
Эрдоган: Выборы в Турции проходят без проблем
Президентские и парламентские выборы в Турции проходят без инцидентов, сообщил журналистам нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"По имеющимся у нас данным, выборы проходят без проблем. Надеюсь, что они пойдут на пользу демократии", — сказал он журналистам после голосования на избирательном участке в Стамбуле.
К слову, соперник Эрдогана — 74-летний Кемаль Кылычдароглу — тоже уже проголосовал на участке в Анкаре. По данным экзитполов, в стране ожидается рекордная явка в районе 80–90%. Первичные результаты будут уже 14 мая вечером.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции стартовало голосование на президентских выборах. Претендентов на пост главы государства трое, но главная гонка ожидается между Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу, который вокруг себя объединил оппозицию. Возможность определить будущее страны у местных жителей будет до 17:00.
Telegram / RTErdogan