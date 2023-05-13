Турецкая баня: Что скрывается за обвинением России во вмешательстве в выборы Эксперты объясняют детали турецкого сценария выборов и как избиратели делят своих кандидатов на друзей Путина и Байдена. 12 мая, 23:40 Кандидат в президенты от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу. Обложка © ТАСС / Depo Photos via ZUMA Press / Wire

Выборы в Турции в мае 2023 года

Прозападный кандидат в президенты от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. Мол, это Москва виновата в том, что из президентской гонки выбыл один из участников за три дня до голосования. Речь идёт о лидере Партии Отчизны Мухарреме Индже, который в последние дни был скомпрометирован роликами в Сети, существенно подорвавшими его популярность. Эксперты считают, что электорат этого политика может быть "перехвачен" прозападным лидером оппозиции Кылычдароглу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес нашей страны. "Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств", — заявил он. Президент Турции призвал оппозиционера "постыдиться" из-за его заявлений о якобы "вмешательстве РФ".

Напомним, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу в соцсетях на турецком и русском языках обратился к России с требованием не вмешиваться во внутренние дела Турции.

— Дорогие русские друзья, вы стоите за заговорами, контентом Deepfake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу, — написал лидер кемалистов у себя в социальных сетях.

Для чего Россию обвиняют во вмешательстве в выборы

Глава агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев считает, что это стандартный предвыборный шаг: кого-то обвинить, попасть в информповестку с ключевыми словами "Россия" и "Путин", чтобы потом все мировые СМИ цитировали эту тему.

— Для того чтобы действительно вмешиваться в чьи-то выборы, нужна система, — говорит Роман Ромачев. — Например, ЦИПСО на Украине — та организация, которая занимается информационно-психологическими диверсиями. В России такой организации нет и поэтому некому вмешиваться в чужие выборы. Обвинение России во вмешательстве — повтор американского алгоритма, который уже применялся при проигрыше демократов в США. Пресловутое "русское вмешательство" нацелено на разрыв русско-турецких отношений, что уже сформированы с правительством Эрдогана. Для турецких оппозиционеров этот фейк выгоден. Обвиняя нас, Кемаль Кылычдароглу формирует информационную и турецкую повестку. Обсуждение этого вброса означает, что их информационная операция удалась и цели провокации достигнуты.

Контролируемой утечкой Роман Ромачев называет грязные публикации, которые в итоге дискредитировали сошедшего с дистанции кандидата Мухаррема Индже. Те, кто использует подобные методы в политической борьбе во время выборов, чётко осознают цели и задачи, которые компромат должен достичь. Всё, что было опубликовано, можно считать разведывательной информацией западных структур, считает эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел предвыборный митинг в Анкаре в преддверии выборов. Фото © ТАСС / ZUMA Press / Wire

Согласно опросам компании "Метрополл", 49,3% сторонников Индже предпочтут голосовать за Кемаля Кылычдароглу и лишь 22,3% за Эрдогана. Тюрколог Иван Стародубцев полагает, что подобный сценарий выгоден оппозиции, поскольку Индже, что называется, "забирал на себя в первую очередь их, а не эрдогановские голоса, и ослаблял оппозиционную руку". Когда Мухаррем Индже созвал пресс-конференцию, чтобы объявить о выходе из кампании, то упоминал гюленистов (их лидер давно скрывается в США) и Республиканскую народную партию, а гюленисты — читай Америка. В то же время, по словам эксперта, подобный компромат не сломил бы опытного восточного политика со стажем. "Скорее идёт игра и он сыграл свой ход. И не более того", — делает вывод Стародубцев.

Кто может победить на выборах в Турции

Также эксперт отмечает, что у населения Турции непопулярны сказки про "русских хакеров" и руку Кремля. Иван Стародубцев напоминает, что граждане республики не забудут и про аналогичный выигрыш Кемаля Кылычдароглу в 2010 году, когда "удачно" нашлись скандальные записи на действующего тогда председателя Республиканской народной партии Дениза Байкала и тот был вынужден уйти в отставку. А его кресло занял сам Кемаль Кылычдароглу.

Многие эксперты пророчат турецким выборам второй тур, который может состояться 28 мая. Но силы оппонентов Эрдогана оптимизированы по сравнению с 2018 годом. Сейчас оппозиция сплочена, у них есть единый кандидат, комментирует политолог Дмитрий Родионов. По его словам, на оппозицию работает Запад, и самый серьёзный экономический кризис, и случившееся землетрясение. Но и у Эрдогана есть козыри: более миллиона сирийских беженцев, которых пригласил действующий президент и раздал им паспорта, понятно, предпочтут видеть главой республики Эрдогана.

Кроме того, в исламском мире можно наблюдать масштабную поддержку действующего президента Турции. Известные исламские религиозные деятели и учёные из разных стран подписали фетву, в которой обязали мусульман Турции голосовать за Эрдогана на грядущих выборах, так как он, в отличие от западных кандидатов, защищает права и устои мусульман.

Глава МИД Турции назвал причину, по которой оппозиция начала обвинять Россию во вмешательстве в турецкие выборы: оппозиция понимает, что начала проигрывать. "Осознав скорое поражение на выборах, оппозиция начала обвинять то одних, то других в своём поражении методами, на которые их надоумил Запад".

Эксперты отмечают, что в Турции сейчас более популярен российский президент Путин, чем американский глава Белого дома. Политолог Марат Баширов так и резюмирует: "Турецкий сценарий президентских выборов для значительной части избирателей переходит в интересную плоскость: ты за Путина или за Байдена. И это крайне невыгодный вариант для Кылычдароглу. Он продвигал популярную идею вступления в ЕС и дистанцировался от США. А сейчас скандал с кандидатом Индже ломает картинку".

Авторы Елена Ладилова