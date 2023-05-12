Эрдоган пристыдил конкурента Кылычдароглу за слова о вмешательстве РФ в выборы

В выборы президента Турции вмешиваются США, Франция, Германия и Британия. Таким образом нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление, которое сделал кандидат на пост главы страны от оппозиции — лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу. Тот призывал РФ не вмешиваться в турецкие выборы.

"Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?" — подчеркнул турецкий лидер в ходе митинга в Стамбуле, трансляцию которого вёл телеканал TRT.