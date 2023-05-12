Кандидат в президенты Турции обвинил Россию в заговоре, но его могли взломать

Кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая.

"Дорогие русские друзья, если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал Кылычдароглу на русском языке в "Твиттере".

Также он отметил, что Россия якобы пользуется "монтажами, заговорами и записями", разоблачёнными в Турции. При этом Кылычдароглу никак не подтвердил это заявление. Источник в политических кругах Турции заявил ТАСС, что аккаунт политика мог быть взломан.