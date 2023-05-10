Глава МВД Турции уличил США в попытках вмешательства в президентские выборы

Как отметил министр, Запад внедрился в турецкую политическую систему после 1960 года, нынешнему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось устранить это влияние. Однако сейчас западное видение по Турции вновь выдвигается, там утверждают, что якобы геополитические предпочтения Анкары не соответствуют её интересам, но суть заключается в том, что страна "не приняла американский мандат". И вот уже сто четыре года Запад пытается отомстить за это, подытожил министр внутренних дел.