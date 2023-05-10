Глава МВД Турции уличил США в попытках вмешательства в президентские выборы
Соединённые Штаты с помощью манипуляций западной прессы намерены реализовать свой план в отношении предстоящих выборов в Турции. Об этом заявил глава МВД Сулейман Сойлу.
"План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США", — приводит слова Сойлу газета Yeni Akit.
Как отметил министр, Запад внедрился в турецкую политическую систему после 1960 года, нынешнему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось устранить это влияние. Однако сейчас западное видение по Турции вновь выдвигается, там утверждают, что якобы геополитические предпочтения Анкары не соответствуют её интересам, но суть заключается в том, что страна "не приняла американский мандат". И вот уже сто четыре года Запад пытается отомстить за это, подытожил министр внутренних дел.
Ранее Сулейман Сойлу во время встречи с турецкой молодёжью заявил, что США ненавидят весь мир, а само государство продолжает терять репутацию. Европа же, отметил он, является их марионеткой.