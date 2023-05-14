В Турции стартовало голосование на президентских выборах
В Турции началось голосование на выборах президента и депутатов парламента
Избирательный участок в Турции. Обложка © Twitter / aa_french
В 81 провинции Турции открылись избирательные участки для граждан, желающих проголосовать на выборах президента и депутатов парламента страны. Возможность определить будущее страны у местных жителей будет до 17:00.
Всего в Турции и за её пределами установлены 191 884 урны для голосования, право голоса имеют 64 миллиона граждан. При этом, как пишет газета Hürriyet, избирателям запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, нарушителям выпишут штраф. Также нельзя класть в конверт ничего, кроме бюллетеней для президентских парламентских выборов, иначе голос засчитан не будет. Особенно тяжело будет гражданам, не умеющим читать и писать, ведь им никто не сможет помочь в момент голосования, кроме председателя избирательного участка.
"Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не будет помогать во время голосования. Избиратель голосует самостоятельно", — указывается в материале.
Также сообщается, что на избирательном участке в Стамбуле, где сегодня будет голосовать действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, усилены меры безопасности. Его главным конкурентом за пост главы государства является лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Лайф сообщал, что кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова оппонента заявил, что в выборы вмешиваются США, Франция, Германия и Британия. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции ложные и несправедливые.