Регион

Уведомления отключены

14 мая, 05:41

В Турции стартовало голосование на президентских выборах

В Турции началось голосование на выборах президента и депутатов парламента

<p>Избирательный участок в Турции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/aa_french/status/1657618296076632064?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aa_french</a></p>

Избирательный участок в Турции. Обложка © Twitter / aa_french

В 81 провинции Турции открылись избирательные участки для граждан, желающих проголосовать на выборах президента и депутатов парламента страны. Возможность определить будущее страны у местных жителей будет до 17:00.

Всего в Турции и за её пределами установлены 191 884 урны для голосования, право голоса имеют 64 миллиона граждан. При этом, как пишет газета Hürriyet, избирателям запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, нарушителям выпишут штраф. Также нельзя класть в конверт ничего, кроме бюллетеней для президентских парламентских выборов, иначе голос засчитан не будет. Особенно тяжело будет гражданам, не умеющим читать и писать, ведь им никто не сможет помочь в момент голосования, кроме председателя избирательного участка.

"Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не будет помогать во время голосования. Избиратель голосует самостоятельно", — указывается в материале.

Также сообщается, что на избирательном участке в Стамбуле, где сегодня будет голосовать действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, усилены меры безопасности. Его главным конкурентом за пост главы государства является лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Турецкий сценарий: Зачем кандидаты в президенты разыгрывают российскую карту

Турецкий сценарий: Зачем кандидаты в президенты разыгрывают российскую карту

Лайф сообщал, что кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова оппонента заявил, что в выборы вмешиваются США, Франция, Германия и Британия. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции ложные и несправедливые.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров