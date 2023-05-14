В Турции стартовало голосование на президентских выборах

Всего в Турции и за её пределами установлены 191 884 урны для голосования, право голоса имеют 64 миллиона граждан. При этом, как пишет газета Hürriyet, избирателям запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, нарушителям выпишут штраф. Также нельзя класть в конверт ничего, кроме бюллетеней для президентских парламентских выборов, иначе голос засчитан не будет. Особенно тяжело будет гражданам, не умеющим читать и писать, ведь им никто не сможет помочь в момент голосования, кроме председателя избирательного участка.