Главу МИД Турции возмутили слова оппозиции о России
Глава МИД Турции Чавушоглу: Слова о вмешательстве РФ в выборы ложны
Утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции ложные и несправедливые. Об этом сказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя соответствующие заявления от турецкой оппозиции.
Он подчеркнул, что стране нужна стабильность, а выборы в Турции всегда были прозрачными. Министр указал, что это выгодно с точки зрения имиджа страны.
"Слова [кандидата от оппозиции Кемаля] Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается, несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны", — сказал он в интервью телеканалу CNN Turk.
Напомним, кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каком вмешательстве РФ в выборы в Турции не может идти речь. Нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова оппонента заявил, что в выборы вмешиваются США, Франция, Германия и Британия.
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