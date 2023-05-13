Главу МИД Турции возмутили слова оппозиции о России

Утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции ложные и несправедливые. Об этом сказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя соответствующие заявления от турецкой оппозиции.

Он подчеркнул, что стране нужна стабильность, а выборы в Турции всегда были прозрачными. Министр указал, что это выгодно с точки зрения имиджа страны.