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12 мая, 17:53

Востоковед предрекла Турции массовые беспорядки после выборов

Востоковед Геворгян: Турцию накроют протесты независимо от результатов выборов

Предвыборная атмосфера в Турции с каждым днём становится всё горячее. Как считает востоковед Каринэ Геворгян, страну независимо от результатов голосования ждут беспорядки и протесты. Сейчас, как пояснила эксперт, турецкие силовики всё-таки стоят на стороне действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который годами их "задабривал".

"По большому счёту, даже если армия и полиция выйдет на стороне Эрдогана, мне представляется, что Турцию однозначно ждут большие потрясения. И к этим потрясениям ни Иран, например, соседняя страна, ни Россия пока не готовы, чтобы как-то субъектно снизить опасность для себя этих потрясений", — отметила специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Геворгян, если к власти всё-таки придёт оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, то в ближайшее время вряд ли в Турции что-то изменится к лучшему, поскольку его команда будет бороться и убирать людей Эрдогана, а те будут сопротивляться и саботировать. Этот процесс может затянуться надолго, резюмировала востоковед.

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Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре никто не наберёт более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур. Согласно последним опросам, лидирует Кылычдароглу.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Can Erok

Наталья Исакова
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