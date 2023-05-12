Востоковед предрекла Турции массовые беспорядки после выборов

Предвыборная атмосфера в Турции с каждым днём становится всё горячее. Как считает востоковед Каринэ Геворгян, страну независимо от результатов голосования ждут беспорядки и протесты. Сейчас, как пояснила эксперт, турецкие силовики всё-таки стоят на стороне действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который годами их "задабривал".

"По большому счёту, даже если армия и полиция выйдет на стороне Эрдогана, мне представляется, что Турцию однозначно ждут большие потрясения. И к этим потрясениям ни Иран, например, соседняя страна, ни Россия пока не готовы, чтобы как-то субъектно снизить опасность для себя этих потрясений", — отметила специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Геворгян, если к власти всё-таки придёт оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, то в ближайшее время вряд ли в Турции что-то изменится к лучшему, поскольку его команда будет бороться и убирать людей Эрдогана, а те будут сопротивляться и саботировать. Этот процесс может затянуться надолго, резюмировала востоковед.