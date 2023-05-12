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12 мая, 10:16

"Лжецы": Песков отреагировал на слухи о вмешательстве РФ в турецкие выборы

Песков: Ни о каком вмешательстве РФ в выборы в Турции не может идти речь

Ни о каком вмешательстве Москвы в президентские и парламентские выборы в Турции не может идти речь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, РФ дорожит своими отношениями с Анкарой.

Таким образом он прокомментировал публикацию кандидата в президенты Турции от оппозиции, лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, в которой тот призвал РФ не вмешиваться в выборы.

"Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речь идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия дорожит отношениями с Турцией, которая занимает ответственную позицию по ряду региональных и мировых проблем.

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"Страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнёра", — подчеркнул Песков.

Ранее Лайф писал о том, что кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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