Турецкие СМИ заявили о возможной победе оппозиционера на выборах президента
Anka: Кылычдароглу опережает Эрдогана на выборах в Турции
После обработки 31,2% бюллетеней лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу опережает нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, сообщает агентство Anka. Ссылается оно на свои подсчёты результатов голосования, а не на данные от ЦИК.
По данным журналистов, Кылычдароглу набирает 51,49% голосов, а Эрдоган — 43,83%. При этом телеканал TRT Haber ранее сообщал, что Эрдоган лидирует в первом туре выборов.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.
ТАСС / Zuma