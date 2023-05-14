Регион

Уведомления отключены

14 мая, 17:41

Турецкие СМИ заявили о возможной победе оппозиционера на выборах президента

Anka: Кылычдароглу опережает Эрдогана на выборах в Турции

После обработки 31,2% бюллетеней лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу опережает нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, сообщает агентство Anka. Ссылается оно на свои подсчёты результатов голосования, а не на данные от ЦИК.

По данным журналистов, Кылычдароглу набирает 51,49% голосов, а Эрдоган — 43,83%. При этом телеканал TRT Haber ранее сообщал, что Эрдоган лидирует в первом туре выборов.

Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана

Предварительные итоги выборов в Турции говорят о победе партии Эрдогана

Ранее Лайф сообщал, что в Турции завершилось голосование на выборах президента. В ЦИК республики заявили, что серьёзных проблем при волеизъявлении не было выявлено. Отметим, что граждане выбирали президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров