Турецкие СМИ заявили о возможной победе оппозиционера на выборах президента

После обработки 31,2% бюллетеней лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу опережает нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, сообщает агентство Anka. Ссылается оно на свои подсчёты результатов голосования, а не на данные от ЦИК.

По данным журналистов, Кылычдароглу набирает 51,49% голосов, а Эрдоган — 43,83%. При этом телеканал TRT Haber ранее сообщал, что Эрдоган лидирует в первом туре выборов.