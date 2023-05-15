Старый султан лучше новых двух: Как прошли выборы в Турции Почему России невыгоден проигрыш Эрдогана на выборах и к каким последствиям могут привести результаты голосования 14 мая, 23:40 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время голосования на одном из избирательных участков Стамбула. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / UMIT BEKTAS

Явка на выборы в Турции

В воскресенье в Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах. Опросы накануне голосования показывали практически равные шансы на победу у действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата от объединённой оппозиции Кемаля Кылычдароглу Огуза Салыджи.

И подсчет голосов это подтвердил. По предварительным данным, Эрдоган набрал 49,6% голосов, Кылычдароглу — 44,7%. Так что Турцию, скорее всего, ожидает второй тур голосования. Окончательные результаты голосования объявят 19 мая, второй тур, если он будет, пройдет 28 мая. Однако уже сейчас практически все эксперты единодушны во мнении, что для России предпочтительнее победа действующего президента.

Ход голосования показал важность прошедших выборов для самих турецких граждан. Наблюдатели отмечают чрезвычайно высокую даже для Турции активность избирателей. К урнам для голосования выстраивались очереди. И если на президентских выборах в 2018 году явка избирателей составила 86%, то сейчас она не только превысила этот результат, но и побила рекордный показатель 1987 года в 93,3%, составив 93,6%, что является историческим рекордом. Всего принять участие в выборах имели право 65 миллионов избирателей.

Почему Эрдоган

Если кого-то удивляет повышенное внимание к турецким выборам в России, то оно отнюдь не случайно. И хотя, как известно, друзей у России нет вовсе, а союзников только два и названы они ещё Александром III, в настоящий момент Турция для России является весьма значимым стратегическим партнёром. Поэтому для нас очень важно, кто будет лидером в этой стране в ближайшие пять лет.

Важнейшим для России обстоятельством сейчас является то, что Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море. При Эрдогане Турция строго придерживалась конвенции Монтрё и в настоящее время закрыла проливы для военных кораблей нечерноморских государств. То есть проход в Чёрное море для военно-морских флотов большинства стран НАТО сейчас закрыт.

А вот Кемаль Кылычдароглу в своих предвыборных речах обещал "напомнить России, что Турция — страна НАТО", а также говорил, что намерен "следовать в фарватере НАТО".

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции. Обложка © ТАСС / Андрей Палария

Если в Германии, считавшейся стратегическим партнёром России в Евросоюзе, при канцлере Шольце взорвали "Северные потоки" и прекратили поставки газа из России, то в Турции при Эрдогане "Южный поток" продолжает исправно функционировать. И Анкара совместно с Москвой реализует план по созданию там газового хаба для поставок российского газа в другие страны.

Какой будет судьба этого проекта, а также сотрудничества в других сферах, например в атомной отрасли, с приходом к власти обещавшего присоединиться к санкциям против России Кылычдароглу, неизвестно. Сомнительно, что безоблачной.

При Эрдогане Турция закупила российские системы ПВО С-400 и строит на их основе самостоятельную систему противовоздушной обороны, отказываясь, несмотря на все требования США и НАТО, избавиться от них и заменить американским вооружением. Не окажутся ли эти системы на Украине в случае прихода Кылычдароглу, обещавшего следовать курсу НАТО, тоже большой вопрос.

— У нас накоплен 20-летний опыт отношений с Эрдоганом. Мы понимаем, с кем имеем дело и каких шагов от него можно ожидать. Что же касается оппозиции, то к ней множество вопросов. Особенно в свете заявлений Кылычдароглу. Не факт, что эти заявления будут реализованы в том виде, в каком они были сделаны, но повод для беспокойства есть. То есть, с одной стороны, мы имеем предсказуемого, хотя и непростого партнёра на международной арене в лице Эрдогана, с другой стороны — очень большую неопределённость в лице Кылычдароглу. Понятно, что предпочтительнее иметь дело пусть с непростой, но всё же определённостью, — считает эксперт-практик по Турции, автор телеграм-канала "Турция — это" Иван Стародубцев.

Ставка Запада

Показательно, что такого же мнения придерживаются и западные аналитики. Так, газета New York Times считает, что с уходом Эрдогана Россия лишится важного партнёра.

— Отказавшись ввести западные санкции в отношении Москвы, Эрдоган помог подорвать попытки изолировать Кремль и лишить его средств для ведения СВО. Ни для кого не секрет, что европейские лидеры, не говоря уже об администрации Байдена, были бы рады, если бы Эрдоган проиграл, — сообщило издание.

Кто победит на выборах президента в Турции? 0 Реджеп Эрдоган Кемаль Кылычдароглу Никто. Будет второй тур

Авторы Владимир Павлов