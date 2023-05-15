Политолог объяснил, почему для России удобнее победа Эрдогана и причём здесь США

Для России более предпочтительна победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции, нежели его оппонента Кемаля Кылычдароглу. Об этом заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

"Для России предпочтительнее будет, чтобы победил Реджеп Эрдоган, а не его оппонент. Потому что Эрдоган ведёт самостоятельную политику, делает всё для защиты национальных интересов собственного государства. Он чем-то похож с нашим президентом Владимиром Путиным. Они где-то умеют договариваться, находят выход из ситуации", — приводит его слова телеканал "360".

Вместе с тем он отметил, что со стороны России принимается "максимум усилий" для поддержки Эрдогана, поскольку Москва осознаёт "важность не прихода там оппозиции к власти". По словам политолога, именно он стал неким посредником зерновой сделки, который может принимать делегации во время переговорных процессов, что ранее не удавалось ни одной стране и мировому лидеру.

Михайлов напомнил, что Кылычдароглу имеет прозападную позицию, поэтому, скорее всего, в случае его победы Анкара изменит вектор отношений с Москвой. Вместе с тем он добавил, что такой исход весьма выгоден для США, поэтому не исключено, что они предпримут попытку вмешаться в выборы. При этом эксперт указал, что турецкий народ и сам прекрасно понимает, какой именно правитель нужен его стране.

"Я думаю, что большая часть Турции в итоге проголосует за Эрдогана. Потому что именно при нём имя Турции стало звучать громче. При нём турки поняли, что некое величие Османской империи в том или ином формате может появиться", — подчеркнул специалист.