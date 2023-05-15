Тюрколог объявил Эрдогана победителем выборов в Турции

Отрыв Реджепа Тайипа Эрдогана (49,35% голосов) от своего оппонента Кемаля Кылычдароглу (45% голосов) значительный, учитывая расхождение турков во мнениях, уверен тюрколог Иван Стародубцев. Итоги первого тура президентских выборов в Турции он прокомментировал в эфире радио Sputnik.

Обозреватель заявил, что Эрдоган побеждает вопреки всему, что говорят турецкая оппозиция и заголовки газет. Президент не набрал 50%, но выиграл первый тур голосования со значительным отрывом от основного оппонента Кылычдароглу. Но главной победой действующего лидера он считает то, что "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана по итогам выборов получил большинство мест в парламенте.

"При той поляризации, которая существует в турецком обществе, когда оно всё расколото либо на провластных, либо оппозиционных, 4,5% — это просто космос. Это такие цифры, которые восполнить будет крайне сложно во втором туре голосования. Причём при том раскладе, который сложился в парламенте, Эрдоган "забрал" парламент и это самое главное", — сказал Стародубцев.