В Кремле прокомментировали итоги выборов президента Турции

В Кремле с большим интересом и вниманием наблюдают за новостями, которые приходят в эти дни из Турции, и с уважением относятся к выбору турецкого народа. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчёта голосов на выборах главы государства.

"Мы с уважением относимся и отнесёмся к выбору турецкого народа. Но рассчитываем, что в любом случае наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россию и Турцию объединяет очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях: это энергетика, туризм и авиаперевозки, торговля и сельское хозяйство. По словам Песков, это сотрудничество всегда носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам населения обеих стран.