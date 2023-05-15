В Кремле прокомментировали итоги выборов президента Турции
Песков заявил, что в Кремле с уважением отнесутся к выбору турецкого народа
В Кремле с большим интересом и вниманием наблюдают за новостями, которые приходят в эти дни из Турции, и с уважением относятся к выбору турецкого народа. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как ранее сообщал Лайф, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчёта голосов на выборах главы государства.
"Мы с уважением относимся и отнесёмся к выбору турецкого народа. Но рассчитываем, что в любом случае наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россию и Турцию объединяет очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях: это энергетика, туризм и авиаперевозки, торговля и сельское хозяйство. По словам Песков, это сотрудничество всегда носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам населения обеих стран.
Напомним, что по результатам обработки всех бюллетеней Эрдоган набрал 49,35% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кылычдароглу получил 45%. Так как ни один из выдвиженцев на пост президента не набрал 50% голосов на выборах президента Турции, состоится второй тур. Голосование пройдёт 28 мая. Лайф писал, что тысячи сторонников Эрдогана вышли поддержать его на улицы Анкары и Стамбула. Участники акции выкрикивали лозунги в знак признательности, размахивали турецкими флагами и даже запускали салюты в честь политика.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN