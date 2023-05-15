"Независимый президент не нужен": В ГД допустили провокации Запада в случае победы Эрдогана

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом предупредил о возможных провокациях в случае победы действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента страны. По его словам, западные политтехнологи любыми способами будут пытаться отстранить его от власти, в том числе не гнушаясь и открытого уличного противостояния по примеру цветных революций.

"Самостоятельный и весьма независимый турецкий президент Западу не нужен, и на его месте, конечно, хотели бы видеть более управляемую марионетку, такую, как Кемаль Кылычдароглу", — подчеркнул депутат.

По его мнению, сценарий уже разработан и будет запущен сразу после второго тура, который, скорее всего, выиграют действующие власти. После этого будет объявлено о фальсификации, а вся объединённая оппозиция, находящаяся на довольствии у Европы и США, хлынет на демонстрации по крайней мере в крупных турецких городах, таких, как Стамбул и Анкара.

Их руками получилось организовать захват власти, к примеру, на Украине в 2014 году, однако в Белоруссии в 2020-м трюк повторить уже не удалось. Как объяснил Журналёв, тогда Запад рассчитывал на предательство элит, сгруппировавшихся вокруг главы республики Лукашенко, однако этого не произошло. Так что сейчас у Эрдогана есть ещё две недели, чтобы проверить все свои рычаги, добавил депутат.