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16 мая, 18:55

Эрдоган: Политика Турции по отношению к РФ после выборов не изменится

<p>Обложка © Getty Images / Laszlo Balogh</p>

Обложка © Getty Images / Laszlo Balogh

Политика Турции по отношению к России после выборов президента не изменится, заявил нынешний глава азиатского государства Реджеп Эрдоган.

"Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять её в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе", сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Также Эрдоган заявил о рекордной явке в 90% на прошедшем первом туре и поблагодарил избирателей за участие в демократическом процессе. Он отметил, что уже начал подготовку ко второму туру: собирается посетить пострадавшие от февральских землетрясений районы, но обойдётся без митингов.

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Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая. По словам российских политологов, победа Эрдогана будет для России намного выгоднее.

Матвей Константинов
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