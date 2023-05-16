Эрдоган: Политика Турции по отношению к РФ после выборов не изменится
Обложка © Getty Images / Laszlo Balogh
Политика Турции по отношению к России после выборов президента не изменится, заявил нынешний глава азиатского государства Реджеп Эрдоган.
"Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять её в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе", — сказал он в эфире телеканала CNN Türk.
Также Эрдоган заявил о рекордной явке в 90% на прошедшем первом туре и поблагодарил избирателей за участие в демократическом процессе. Он отметил, что уже начал подготовку ко второму туру: собирается посетить пострадавшие от февральских землетрясений районы, но обойдётся без митингов.
Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая. По словам российских политологов, победа Эрдогана будет для России намного выгоднее.