Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции в случае победы на выборах

Лидер оппозиции и единый кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о планах выслать всех беженцев из страны в случае победы на выборах.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Анкаре. По его словам, в Турции насчитывается около 10 миллионов беженцев.