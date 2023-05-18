Регион

Уведомления отключены

18 мая, 10:12

Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции в случае победы на выборах

<p>Обложка © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA</p>

Обложка © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Лидер оппозиции и единый кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о планах выслать всех беженцев из страны в случае победы на выборах.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Анкаре. По его словам, в Турции насчитывается около 10 миллионов беженцев.

"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев", — заявил он.

Турецкие СМИ заявили о возможной победе оппозиционера на выборах президента

Турецкие СМИ заявили о возможной победе оппозиционера на выборах президента

Ранее Лайф писал о том, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым мировым лидером". Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая.

Илья Суриков
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров