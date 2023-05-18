Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции в случае победы на выборах
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Лидер оппозиции и единый кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о планах выслать всех беженцев из страны в случае победы на выборах.
С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Анкаре. По его словам, в Турции насчитывается около 10 миллионов беженцев.
"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев", — заявил он.
Ранее Лайф писал о том, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым мировым лидером". Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая.