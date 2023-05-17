Кылычдароглу оскорбил Эрдогана, назвав его "фальшивым мировым лидером"
Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN, © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN
Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана "фальшивым мировым лидером", которому он не намерен проигрывать во втором туре выборов.
"Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который ещё вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребётся", — сказал Кылычдароглу в видеообращении, опубликованном в "Твиттере".
Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая. По словам российских политологов, победа Эрдогана будет для России намного выгоднее.