Кылычдароглу оскорбил Эрдогана, назвав его "фальшивым мировым лидером"

"Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который ещё вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребётся", — сказал Кылычдароглу в видеообращении, опубликованном в "Твиттере".