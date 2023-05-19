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19 мая, 17:11

Эрдоган заверил, что не собирается выдвигаться на третий срок

Действующий турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что в случае переизбрания не собирается затем выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок. Он отметил, что, в соответствии с текущими положениями, глава государства в этой стране может избираться только дважды.

"Мой первый срок подошёл к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится", — подчеркнул Эрдоган, отвечая на вопрос ведущей CNN о том, намерен ли он быть президентом Турции до 2033 года.

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Ранее Лайф писал о том, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего лидера страны Реджепа Эрдогана "фальшивым мировым лидером". Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур назначен на 28 мая, победит кандидат, набравший 50% голосов плюс ещё один.

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ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Никита Осипов
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